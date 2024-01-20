Находясь на работе, женщина почувствовала давящую боль за грудной клеткой. Вскоре ее состояние стало ухудшаться. Пришлось обратиться к медикам.

Находясь на работе, женщина почувствовала давящую боль за грудной клеткой. Вскоре ее состояние стало ухудшаться. Пришлось обратиться к медикам.

В Омске врачи МСЧ-4 спасли 49-летнюю пациентку. У нее впервые возник острый инфаркт миокарда.

Женщина была на работе и почувствовала давящую боль за грудной клеткой. Вскоре у нее появилась одышка и слабость. Омичке пришлось вызвать бригаду скорой помощи.

– По результатам исследования выявлены признаки острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST, – рассказал врач-кардиолог кардиологического отделения для больных с острым коронарным синдромом Денис Жучков.

Как сообщили в региональном Минздраве, женщину доставили в приемное отделение для пациентов с острым коронарным синдромом. Из-за тяжелого состояния ее перевели в рентгеноперационную. Там в одной из крупных артерий сердца у нее нашли пристеночный тромб. В экстренном порядке пациентке имплантировали стент. После этого у нее полностью восстановился кровоток.

Через два дня после операции омичку перевели в общую палату. По словам врача-кардиолога кардиологического отделения для больных с острым коронарным синдромом МСЧ-4 Салика Кожахметова, пациентку уже выписали, чувствует она себя хорошо.