Омск-Информ
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·Спорт

Шайбы в составе омичей забросили Никита Холодилин, Иван Телегин и Рид Буше.

ХК «Авангард» отправился на очередную выездную серию матчей. Вчера, 19 января, в Москве «ястребы» встретились со столичный «Спартаком». Матч завершился со счетом 3:1. Победу одержали омичи.

В первом периоде счет на 6-й минуте открыл «ястреб» Никита Холодилин. Во второй двадцатиминутке хозяева арены сравняли счет – 1:1.

В третьем периоде на 14-й минуте Иван Телегин отправил в ворота «спартаковцев» вторую шайбу. На той же минуте поддержал его Рид Буше. Итоговый счет стал 3:1.

Следующая игра «Авангарда» состоится 21 января в 20:00 часов в Ярославле. «Ястребы» сыграют против «Локомотива».

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·Спорт

Шайбы в составе омичей забросили Никита Холодилин, Иван Телегин и Рид Буше.

ХК «Авангард» отправился на очередную выездную серию матчей. Вчера, 19 января, в Москве «ястребы» встретились со столичный «Спартаком». Матч завершился со счетом 3:1. Победу одержали омичи.

В первом периоде счет на 6-й минуте открыл «ястреб» Никита Холодилин. Во второй двадцатиминутке хозяева арены сравняли счет – 1:1.

В третьем периоде на 14-й минуте Иван Телегин отправил в ворота «спартаковцев» вторую шайбу. На той же минуте поддержал его Рид Буше. Итоговый счет стал 3:1.

Следующая игра «Авангарда» состоится 21 января в 20:00 часов в Ярославле. «Ястребы» сыграют против «Локомотива».

1244